Karbel Karaköprüspor - Yomra spor: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Muhammed Ömür, Rahim Sarıdede, Burak Menteşe
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat Burak, Muhammed Öztürk (Dk. 78 İbrahim Halil), Emirhan, Fatih, Yavuz (Dk. 72 Selim), Halil, Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım
YOMRA SPOR: Furkan Keleş Zafer (Dk. 50 Semih), Ökkeş (Dk. 72 Ümit), Mustafa Yılmaz (Dk. 89 Sertan), Yunus (Dk. 50 Furkan Yiğit), Ferhat Canlı, Hüseyin, Enes, Furkan Mızrak, Berkcan, Hasan (Dk. 72 Volkan)
SARI KARTLAR: Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Burak (Karbel Karaköprüspor) Enes, Ferhat (Yomra Spor)
GOLLER: Dk. 33 Halil, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 41 Enes, (Yomra Spor)
TFF 3'üncü Lig 25´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Yomra Spor ile 1-1 berabere kaldı.
33'üncü dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Halil, topa sert bir vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.
41´inci dakikada Yunus´un pasında kale önünde topu alan Enes, topa güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-03-26 16:03:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.