Karbel Karaköprüspor - Yomra spor: 1-1

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Muhammed Ömür, Rahim Sarıdede, Burak Menteşe

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Berat Burak, Muhammed Öztürk (Dk. 78 İbrahim Halil), Emirhan, Fatih, Yavuz (Dk. 72 Selim), Halil, Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım

YOMRA SPOR: Furkan Keleş Zafer (Dk. 50 Semih), Ökkeş (Dk. 72 Ümit), Mustafa Yılmaz (Dk. 89 Sertan), Yunus (Dk. 50 Furkan Yiğit), Ferhat Canlı, Hüseyin, Enes, Furkan Mızrak, Berkcan, Hasan (Dk. 72 Volkan)

SARI KARTLAR: Emre Yıldırım, Emre Fırtına, Burak (Karbel Karaköprüspor) Enes, Ferhat (Yomra Spor)

GOLLER: Dk. 33 Halil, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 41 Enes, (Yomra Spor)

TFF 3'üncü Lig 25´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Yomra Spor ile 1-1 berabere kaldı.

33'üncü dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Halil, topa sert bir vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

41´inci dakikada Yunus´un pasında kale önünde topu alan Enes, topa güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-03-26 16:03:25



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