Şanlıurfa´da sağanak yağış etkili oldu



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskını oluştu.

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da yağışlar da yaşamı olumsuz etkiledi. 14-15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sülemaniye, Manci ve Eyyübiye Mahallelerinde bazı ev ve işyerlerinde su baskını oluştu. Yağış nedeniyle ekili alanlar sular altında kalırken, trafikte seyreden sürücülerin alt geçitleri kullanmadıkları dikkat çekti. AFAD, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-03-26 18:59:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.