Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan muhtar Behçet Şenbayram (45), hayatını kaybetti.
Olay, Viranşehir'in Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kırbalı Mahallesi muhtarı Behçet Şenbayram, evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şenbayram, ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen şüpheli veya şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-03-28 13:00:05
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