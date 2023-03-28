Şanlıurfa'da komşu ailelerin kavgası; 1 ölü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde komşu iki aile arasında 'merada ineklerin otlatılması' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada İbrahim Katmuş (45), hayatını kaybetti.
Aksahrınç Mahallesi'nde komşu 2 aile arasında 'merada ineklerin otlatılması' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Katmuş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Katmuş, hayatını kaybetti. Jandarma, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-03-28 13:39:53
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