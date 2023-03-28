Polis ile sürücü arasında arbede kamerada

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da minibüsünü yasak olan yere park eden sürücü ile kendisine ceza yazmak isteyen polis ekipleri arasında arbede çıktı. Sürücü, takviye ekiplerin de gelmesiyle gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Divan Yolu Caddesi´nde iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü bir iş yerine yoğurt bırakmak için minibüsünü park etti. Bu sırada caddede görev yapan trafik polisleri, park yasağı nedeniyle sürücüye ceza yazmak istedi. Sürücü cezaya itiraz edince önce tartışma çıktı, ardından arbede yaşandı. Bunun üzerine takviye polis ekipleri sevk edildi, sürücü gözaltına alınarak kelepçelendi. Kısa süre aksayan trafik, minibüsün bölgeden götürülmesinin ardından normale döndü.
Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-03-28 15:08:50
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