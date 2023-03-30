Halk otobüsünün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada - Yeniden

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan Ayata (40) halk otobüsü çarpmasıyla, hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Kaza anı ise otobüs kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan Ayata´ya, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Ayata, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Araç kamerasına yansıyan kaza sonrası ismi açıklanmayan otobüs sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-03-30 12:20:21



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