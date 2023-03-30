Silahlı saldırıda ölen muhtarın babası ile üvey kardeşi tutuklandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde muhtar Behçet Şenbayram'ın (45) silahlı saldırıda öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan babası ile üvey kardeşi tutuklandı.
Kırbalı Mahallesi muhtarı Behçet Şenbayram, 28 Mart'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şenbayram, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeş Necmettin Şenbayram'ı gözaltına aldı. Muhtar ile şüpheliler arasında arazi anlaşmazlığı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hidayet ve Necmettin Şenbayram, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-03-30 12:40:42
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