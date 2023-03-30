Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

DHA

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğleden sonra organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hakan A. yönetimindeki 63 L 5504 plakalı kamyonla, İlhan Yetim'in (33) kullandığı 80 ADT 557 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 5129 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim (33) ile yanındaki Abdullah Karataş'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-03-30 15:21:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 ...
Şanlıurfa'da 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Silahlı saldırıda ölen muhtarın babası ile üvey kardeşi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda ölen muhtarın babası ile üvey ...
Halk otobüsünün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada - Yeniden
YEREL HABERLER Halk otobüsünün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza ...
Halk otobüsün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Halk otobüsün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza ...
Şanlıurfa´da terör operasyonunda 24 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da terör operasyonunda 24 şüpheli adliyede
Şanlıurfa'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 24 ...
Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli ...
Şanlıurfa'da muhtarın öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da muhtarın öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da 14 iftar çadırında vatandaşlara hizmet veriliyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 14 iftar çadırında vatandaşlara hizmet ...
Karaköprü'de Seyrantepe Spor Salonu'nun yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü'de Seyrantepe Spor Salonu'nun yapımı ...
Ceylanpınar Kaymakamı Uzun'dan Kıbrıs gazisinin ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Ceylanpınar Kaymakamı Uzun'dan Kıbrıs gazisinin ...
Ceylanpınar'da gümrük kaçağı 823 paket sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da gümrük kaçağı 823 paket sigara ele ...
Şanlıurfa'da kalp hastası anjiografi yöntemiyle tedavi edildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kalp hastası anjiografi yöntemiyle ...
Polis ile sürücü arasında arbede kamerada
YEREL HABERLER Polis ile sürücü arasında arbede kamerada
Şanlıurfa'da komşu ailelerin kavgası; 1 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da komşu ailelerin kavgası; 1 ölü
Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar ...
Şanlıurfa'da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.