Jandarma, yolcu otobüsü bagajında 15 yavru sincap buldu



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Hilvan ilçesinde jandarma ekiplerince arama yapılan yolcu otobüsünde 15 yavru sincap bulundu. Ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hilvan ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, eğitimli köpek ile arama yapıldı. Aramada otobüsün bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu. Ekipler el koyduğu yavru sincapların ücret karşılığında Siirt Otogarı'ndan, Adana'ya teslim alınmak üzere verildiği öğrenildi. Sincaplar; Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, jandarma ekipleri, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-03-31 12:13:14



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