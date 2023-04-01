Arızayı gidermek isterken göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da yer altından geçen elektrik kablolarındaki arızayı gidermeye çalışan 4 işçi, iş makinasıyla kazılan çukurda, kayan toprağın altında kaldı. İşçiler, çevredekiler ve gelen ekipler tarafından kısa sürede kurtarıldı.

Yenice Mahallesi´nde yapımı devam eden bir inşaatın yer altından geçen elektrik kablolarındaki arızaya müdahale etmek için iş makinesiyle kazılan çukura giren 4 işçi çalışırken, toprak kaydı. Göçük altında kalan işçileri fark eden çevredekiler müdahale edip, 3 kişiyi kurtardı. Diğer işçi ise bölgeye gelen itfaiye ve AFAD ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı işçiler Fırat Karakuş, Mehmet Bal, Nihat Polatoğlu ve Hüseyin Mengü, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA)FOTOĞRFALIDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-01 14:08:46



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