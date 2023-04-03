Eşini öldürüp, intihar etti

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde Mervan Göçmen (51), eşi Roza Göçmen´i (44) tabancayla başından vurup öldürdükten sonra, intihar etti.
Olay, öğleden sonra Viranşehir´e bağlı Ekinci Mahallesi´nde meydana geldi. Çiftçi Mervan Göçmen, evde bilinmeyen nedenle eşi Roza Göçmen'i tabancayla vurduktan sonra kendini başından vurdu. Silah sesleri üzerine yakınları eve gittiğinde, çifti kanlar içinde yerde yatarken bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi, Adrese giden sağlık ekibi, Göçmen çiftinin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Mervan ve Roza Göçmen çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından otopsi için üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma çiftin komşularının ifadelerine başvurdu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-04-03 17:50:36
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