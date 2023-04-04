

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Halfeti ilçesinde Yeşil Sol Partisi üyeleri ile jandarma arasında seçim bürosu açılışında gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa tazyikli su ve biber gazı ile müdahale edilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

İmralı´da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan´ın 4 Nisan olan doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Mahallesinde toplanan Yeşil Sol Partisi üyesi bir grup, seçim bürosu açmak istedi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekibi, toplanan gruba Şanlıurfa Valiliğinin, 1-5 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gösteri, yürüyüş ve etkinliklere yasak getirildiği yönündeki kararını hatırlatıldı. Ancak yasağa ve uyarılara rağmen dağılmayan grup seçim bürosunu müzik eşliğinde açmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Jandarma, kalabalığa biber gazı ve TOMA´dan sıkılan tazyikli suyla müdahalede bulundu. Yaşanan gerginlikte aralarında HDP Şanlıurfa İl eş başkanı Ahmet Atış´ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten gözaltına alınan 12 kişi İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.ÖMERLİ MAHALLESİNE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan´ın kutlanmak istenen doğum günü nedeniyle Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi giriş-çıkışlara kapatıldı. 74 yaşına girecek olan terörist başı Öcalan'ın doğduğu evin çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma toplanan gruba müdahalede bulunması

Gözaltılara tepki için açıklamada bulunan partililer

Genel ve detay görüntülerDHA-Gündem Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-04 00:35:30



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