Kayınbiraderini öldürüp, 'Namusumu temizledim' diyen kadın adliyede



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kayınbiraderi Ferdi B.'yi (41) tabancayla öldürüp 'Namusumu temizledim' diyerek bağıran Hülya B. (33), çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B. ile ilişki yaşadı. Eşi cezaevinde olan Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderiyle buluşmak için Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya geldi. Hülya B., buluşma noktasına gelen kayınbiraderini, bir süre tartıştıktan sonra tabancayla peş peşe ateş ederek öldürdü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından, 'Namusumu temizledim, polisi arayın' dediği duyulan Hülya B., ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Hülya B., emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilip hastanede sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-04-04 14:41:04



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