Öcalan´ın doğum günü için Halfeti'ye gitmek isteyenlere izin verilmedi

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçlerince izin verilmedi.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan´ın 74'üncü doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen bir grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Güvenlik güçleri, Şanlıurfa Valiliği'nin 1-5 Nisan tarihleri arasında alınan karara göre her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi. HDP'li milletvekillerin de olduğu grup, basın açıklaması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Öte yandan dün Halfeti'de Yeşil Sol Partisi üyeleri ile jandarma arasında seçim bürosu açılışında yaşanan gerginlikte gözaltına alınanlar arasında HDP İl Eş Başkanı Ahmet Atış´ın bulunduğu 12 kişinin ifadelerinin alınarak serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-04-04 15:31:25



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