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Gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videoya inceleme

DHA

Gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videoya inceleme


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da bir erkek çocuğunun, üzerinde gelinlikle çekilen videosunu sosyal medyada paylaşan kişiler ile ilgili yasal işlem başlatıldı.
Bir sosyal paylaşım sitesinde gelinlik giyen erkek çocuğuna ait videonun yayınlanmasının ardından polis, harekete geçti. Çocuğun zihinsel engelli M.T. (13) olduğu belirlendi. İncelemede, M.T.'nin Eyyübiye Mahallesi'ndeki Mustafa Kuş Parkı'ndaki çöpte bulduğu gelinlik ile dans edip, eğlendiği ve görüntülerin bu sırada çekildiği ifade edildi.
Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğü'müzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde mağdurun M.T. (2010) olduğu, zihinsel engellinin bulunduğu, kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmış, mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı ve gelinliğin altında bulunan kendi kıyafetleri ile eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir."
Öte yandan çocuğun görüntülerini paylaşanlar hakkında 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçundan işlem yapıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-04-07 16:50:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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