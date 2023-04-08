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Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Mehmet Kuru, Faruk Yağlı

ŞANLIURFASPOR: Aydın Feyyaz, Kemal Rüzgar (Dk. 90 Enes Olgun Tubluk), Bünyamin Balat (Dk. 76 Cumali), Doğancan Diker (Dk. 70 Abdulsamet), Erkam, Seyit (Dk. 46 Semih), Mehmet Yiğit, Mehmet Alp, Mert Çapar (Dk. 90 Yakup Alkan), Barış

ISPARTA 32 SPOR: Furkan Bekleviç Musa, Cem Özdemir (Dk. 62 Oğuzhan Öztürk), Abdullah, Hüseyin, Halil Duman, Osman Toru, Bahadır (Dk. 80 Ömer), Erkan Süer, Erdem (Dk. 83 Burak), Koray

GOLLER: Dk. 2 Bünyamin, Dk. 48 Semih, (Şanlıurfaspor) - Dk. 35 Erkan Süer, (Isparta 32 Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 68 Feyyaz (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Bünyamin, Seyit (Şanlıurfaspor) Erkan Süer, Oğuzhan Öztürk (Isparta 32 Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 31´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor´u 2-1 yendi. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-04-08 17:14:54



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