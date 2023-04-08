Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Efe Tanrıverdi, Mehmet Kuru, Faruk Yağlı
ŞANLIURFASPOR: Aydın Feyyaz, Kemal Rüzgar (Dk. 90 Enes Olgun Tubluk), Bünyamin Balat (Dk. 76 Cumali), Doğancan Diker (Dk. 70 Abdulsamet), Erkam, Seyit (Dk. 46 Semih), Mehmet Yiğit, Mehmet Alp, Mert Çapar (Dk. 90 Yakup Alkan), Barış
ISPARTA 32 SPOR: Furkan Bekleviç Musa, Cem Özdemir (Dk. 62 Oğuzhan Öztürk), Abdullah, Hüseyin, Halil Duman, Osman Toru, Bahadır (Dk. 80 Ömer), Erkan Süer, Erdem (Dk. 83 Burak), Koray
GOLLER: Dk. 2 Bünyamin, Dk. 48 Semih, (Şanlıurfaspor) - Dk. 35 Erkan Süer, (Isparta 32 Spor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Feyyaz (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Bünyamin, Seyit (Şanlıurfaspor) Erkan Süer, Oğuzhan Öztürk (Isparta 32 Spor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 31´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor´u 2-1 yendi. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-04-08 17:14:54
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