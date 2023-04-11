Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor: 2-1

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepi, Mehmet Kağan Bingül, Burak Celep
ŞANLIURFASPOR: Aydın Kemal Rüzgar (Dk. 89 Enes Olgun), Bünyamin (Dk. 85 Adem Eren), Doğancan Diker (Dk. 61 Alpay Koçaklı), Erkam, Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 85 Cumali), Mert, Barış
ESENLER EROK SPOR: Bekir Sertaç, Cenk, Abdurrahman, Berk (Dk. 78 Serdar Delitaş), Onur Eriş (Dk. 78 Zahit), Serhat Baştan, Serdar Cansu, Enes, Yusuf
GOLLER: Dk. 35 Mehmet Alp, Dk. 85 Alpay Koçaklı (Şanlıurfaspor) Dk. 18 Berk, (Esenler Erok Spor)
SARI KARTLAR: Mert, (Şanlıurfaspor) Serhat Baştan, Berk (Esenler Erok spor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 32´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erok spor´u 2-1 yendi.
18'inci dakikada Sertaç´ın pasında kale önünde topla buluşan Berk topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.
35'inci dakikada Semih'in ara pasıyla topu alan Mehmet Alp, sert vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.
85'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Alpay Koçaklı, topu ağlara gönderdi: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-04-11 17:23:51
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