Şanlıurfa´da DEAŞ ve PKK operasyonu: 4 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle irtibatlı 4 şüpheli belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi, Yapılan baskınlarda; PKK terör örgütü üyesi 1 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-13 12:16:46



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