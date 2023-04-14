Bakan Bozdağ: Biz söz verdik mi hep yaptık



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Biz söz verdik mi hep yaptık. Tayyip Bey hangi sözü verdiyse yaptı. İlk nükleer güç santrali' dedik, yaptık mı, yaptık. 'S400'leri alacağız' dedik, aldık mı? Aldık. 'Türkiye'nin ilk füzelerini yapacağız' dedik, yaptık mı? Yaptık. Cumhurbaşkanımızın söz verip de tutmadığı bir sözü yok" dedi.

Şanlıurfa´da AK Parti 1´inci sıradan aday gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim çalışmaları kapsamında Haliliye semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, seçim çalışmalarına kendisine tahsis edilen kırmızı renkli Togg ile geldi. Togg'a yoğun ilgi gösterip, onu yakından inceleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Togg'u inceleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bozdağ, "'Togg yapamaz' dediler, büyük büyük laf ettiler. 'Fabrika nerede, Togg nerede?' dediler. Ben şimdi diyorum, Togg burada, Togg Şanlıurfa'da" dedi.

Türkiye´de birçok alanda `olmaz ve imkansız´ denilen birçok yeniliğin hayata geçirildiğini anlatan Bakan Bozdağ, büyük bir değişim yaşandığını, çok sayıda vurguladı. Bozdağ, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun da devreye alındığını hatırlattı. Bazı kesimlerin `yapamaz´ düşüncesiyle hareket ettiğini anımsatan Bakan Bozdağ, vatandaşların alkış sesleri arasında şöyle konuştu:

"Togg yapamaz' dediler, büyük büyük laf ettiler. 'Fabrika nerede, Togg nerede?' dediler. Ben şimdi diyorum, Togg burada, Togg Şanlıurfa'da. Fabrika da Türkiye'de, binlerce işçi çalışıyor. Yollarda Togg'u görenler bu lafları söylemekten dolayı hicap duyacakları mı, artık onların bileceği iş. Biz söz verdik mi hep yaptık. Tayyip Bey hangi sözü verdiyse yaptı. 'Taksime cami' dedi, yaptık mı? Yaptık. İstanbul Havalimanı, yaptık mı? Yaptık. 'Marmaray' dedik, yaptık mı? Yaptık. 'İlk nükleer güç santrali' dedik, yaptık mı?' Yaptık. 'S400'leri alacağız' dedik, aldık mı? Aldık. 'Türkiye'nin ilk füzelerini yapacağız' dedik, yaptık mı? Yaptık. İHA, SİHA yapacağız dedik, yaptık. Cumhurbaşkanımızın söz verip de tutmadığı bir sözü yok ama bu Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler 'Sözüm söz' diyor, hangi sözünü tuttun sen? İzmir'de konutların temelini attı, duruyor. İstanbul'da, Ankara'da bir tane işçi çıkarmayacağım, çıkarırsam yakamdan tutun' dedi, yok. Bırakın Şanlıurfa'yı, bir sürü belediye kendi elinde. Burada konuştu, 'enerjinizi bedava yapacağım.' İzmir senin yıllardır. Niye bedava yapmıyorsun İzmir'e? Muğla senin yıllardır. Niye yapmıyorsun? Aynı vatandaş orada da yaşıyor. Ankara senin, İstanbul senin. Madem elektriği bedava yapıyorsun, şu CHP'li belediyelerin birinde yap da biz de seni ayakta alkışlayalım. Yalan parayla değil ama yalanla dolanla siyaset olmaz."

Bakan Bozdağ, bol bol vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-04-14 18:03:29



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