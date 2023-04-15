Bakan Bozdağ: Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı biz kaldırdık



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Türkiye'de barış olsun, kan dursun, gözyaşı dinsin, analar ağlamasın diye silah dışı çözüm yollarını arayan yine biz olduk. Bu ülkede Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi olan Şanlıurfa´nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerinde partililerle bir araya geldi. Viranşehir´de seçim bürosu açılışına katılan Bakan Bozdağ, toplanan partililere hitap etti. Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların yerine yeni yaşam alanları oluşturacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Siz bakmayın ramazan ayı diye gezenlere, seccadenin bu milletin indindeki değerinin ne olduğunun farkında olmayanlara. Bir yandan mücahit, seyit, hafız yapıyorlar. Şaşırdılar ne yazacaklarını. Öyle olmadıktan sonra defalarca söyleseniz olur mu? İşin doğrusu ne ise onu söylemek lazım. 14 Mayıs seçimlerinde Togg'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa çeşme açılışıyla övünen Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz? Bir yanda iş yapan, icraat yapan, yaptığı işlerle milletin gönlüne taht kuran bir lider var. Öbür tarafta bol bol laf söyleyip hiçbirini tutmayan birisi var. Bir yanda 'Dünya beşten büyüktür.' diye meydan okuyan lider var, öbür yanda Avrupa'ya, Amerika'ya biatını şimdiden açıklayan kompleksli bir zihniyet var."

Söz verip sözlerini bozanlardan olmadıklarını dile getiren Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Şanlıurfa'da deprem konutlarının süresinde yapılacağını, selden zarar gören vatandaşların sorunlarını da çözeceklerini aktaran Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, güvenin, sözünün, millete verdiği taahhüdün adresidir" ifadesini kullandı.

ŞANLIURFA İÇİN AKIL VE ALIN TERİ DÖKECEĞİZ

Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'ya hizmet etmenin kendisi için şeref olduğunu, kent için hem akıl hem de alın teri dökeceklerini belirtti. Türkiye'nin 20 yılda büyük değişim yaşadığına işaret eden Bozdağ, "Türkiye 20 yıldır büyüyorsa, pandemiye, Suriye ve Irak'taki iç savaşlara, teröre, Ukrayna-Rusya Savaşı'na, onca yaşanmışlığa, darbe teşebbüsüne, 17-25 Aralık'a, Gezi olaylarına rağmen ekonomisi dimdik ayakta bir ülke varsa, onun altındaki sır sizin sandıkta kurduğunuz siyasi istikrar ve güçlü Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır."

`KAN DURMASI İÇİN ÇÖZÜM ARAYAN BİZ OLDUK´

Sorunların çözümü için çalışan iktidarın AK Parti olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ret, asimilasyon, inkar politikalarını ortadan kaldıran siyaset anlayışını biz ortaya koyduk. Türkiye'de barış olsun, kan dursun, gözyaşı dinsin, analar ağlamasın diye silah dışı çözüm yollarını arayan yine biz olduk. Bu ülkede Kürtçenin üzerindeki her türlü yasağı kaldıran adımları biz attık. Demokratikleşme konusunda tarihi reformları hep beraber gerçekleştirdik. Bugün HDP ile yan yana görünmemek için çalışanlar, HDP'nin deliksiz desteğine rağmen onlarla protokol yapıp ittifaka dahil etmeyenler, HDP'nin oylarına ihtiyaçları varken bu kadar korkanlar, yarın oyunu alınca dönüp onların yüzüne bakarlar mı? Fotoğrafta partilerine ziyarete gitmeye korkuyorlar. Sonra gelip işi bittikten sonra dediklerini yapacaklar. Yapmazlar, yapamazlar. Yürek işi yürek. Onlarda fotoğraf çektirecek yürek yok ki diğer işleri yapsınlar."

Viranşehir temaslarının ardından Bakan Bozdağ, Suriye sınırına komşu olan Ceylanpınar ilçesindeki seçim bürosu açılışına katılıp vatandaşlara hitap etti. Bakan Bozdağ seçim çalışmaları kapsamında kullandığı yerli otomobil olan Togg'a vatandaşlarla yoğun ilgi gösterip bol bol fotoğraf çekti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-04-15 17:09:42



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