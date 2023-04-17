Siverek´te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ulu Camii´de muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sahur vakti Siverek İlçe Müftüsü Muhammed Çiçek ve imamlar tarafından korunduğu sandukadan dualar ve tekbirlerle çıkarılarak ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerifi görmek isteyen vatandaşlar cami avlusunda ve dışında uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif´in bugün erkek, Salı günü ise kadın ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-04-17 03:35:09



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