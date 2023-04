Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu´nun millete verip tuttuğu söz yok

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun söz veren lider konumunda olduğunu belirterek, "Bana Kılıçdaroğlu´nun size ve millete söz verip de tuttuğu şöyle 3 tane söz yazın, 3 fazla değil. Bol, bol söz veriyor. Söz veren konusunda lider, Allah var. Ne istiyorsanız veriyor. Gökten yıldızları isteyin, yahu benim takatim yetmez olur mu, olmaz mı demez onu da vermeye neredeyse bakarız demeye hazır, amade durumda" dedi.

Şanlıurfa´da AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Hilvan ilçesindeki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada toplanan kalabalığa hitap eden ve Şanlıurfa´ya hizmet etmeye geldiğini ifade eden Bakan Bekir Bozdağ, "Bugüne kadar sizlere verip yerine getirmediğimiz sözümüz elhamdülillah yok. Bundan sonra da böyle olacaktır. Biz biliyoruz ki itibar, güven en büyük hazinedir. Sözü senet olan siyasetçi olmak, sözünde durduğu kabul edilen siyasetçi olmak, yaparsa `Tayyip Erdoğan´, yaparsa `AK Parti yapar´ lafını sadece AK Partililer´e değil bütün partilere gönül vermiş insanlara söyletmek kolay bir iş değildir" dedi.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu sözler veriyor, takip ediyorsunuz. Söz, söz, söz diyor. Şimdi İstanbul´da 4 yıldır belediye onlarda, İzmir´de belediye onlarda, Mersin´de belediye onlarda, Adana´da belediye onlarda 'bilmem şu kadar kentsel dönüşüm yapacağız', daha aldıkları bir mesafe yok. Sıfır neredeyse. Millete söz veriyorlar, 'kentleri dönüştüreceğiz', depreme dayanıklı konutlar yok. 'Tek bir işçi dahi çıkarılmayacak namus sözü', çıkarmadıkları işçi kalmadı, binlerce işçiyi sadece İstanbul Belediyesi çıkardı. Ne Sayın Kılıçdaroğlu´nu buldular ne de tutmak için yakasına yapışabildiler. Şimdi söz veriyor. Ben buradan Hilvan´dan söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu´na ve etrafında olanlara ve ona gönül verenlere de söylüyorum. Bana Kılıçdaroğlu´nun size ve millete söz verip de tuttuğu şöyle 3 tane söz yazın, 3 fazla değil. Bol, bol söz veriyor. Söz veren konusunda lider, Allah var. Ne istiyorsanız veriyor. Gökten yıldızları isteyin, ya hu benim takatim yetmez olur mu olmaz mı demez onu da vermeye neredeyse bakarız demeye hazır, amade durumda."

HER YER ARABAYLA DOLDU

Konuşmasına geçmiş seçimlerde 2 anahtar vaatlerini hatırlatarak devam eden Bozdağ, "91 seçimlerine giderken iki anahtar vereceğim dediler hatırladınız mı? Biri ev anahtarı, biri de araba anahtarı. Biz iktidar olacağız bu memlekette ev, araba sahibi olmayan insan kalmayacak. Yetmedi arkasından rahmetli Demirel daha iyi bir laf söyledi. Kim ne veriyorsa ben bir fazlasını vereceğim dedi. Hatırladınız mı? Millette bunlara itibar etti oy verdi. Seçimden sonra iktidar oldular. 5 Nisan 1994 ekonomik krizi yaşandı. Evi olan evinden, arabası olan arabasından, işi olan işinden, eşi olan eşinden oldu. Hatırladı mı Hilvanlı dostlarım. Evlerini kaybetmeyen, arabalarını kaybetmeyen çok az insan kaldı. Ama bakın AK Parti döneminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde evi olmayan, arabası olmayan, evinde, arabalarında, köyde bir araba varken şimdi neredeyse bir minibüs arabada değil, her kapıda bir iki tane taksisi olan vatandaşlarımız var. Her yer araba ile doldu. Erdoğan olmasaydı bunları Hilvan da, Türkiye de göremezdi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın halkı seçimlerden sonra unutmadığını dile getiren Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Ankara´ya gidip her defasında milleti unutanlardan olmadı. Seçim olur bilmiyorum burada da aynı derler mi, vaatler yapılır, yapılır sözler de verilir. Ankara´ya giderler millete verdikleri sözü unuturlar. Başka işlere koyulurlar. Sorarız niye böyle? Ya iş başka sen bilmiyorsun. Ankara´da neler var? Kazın ayağı öyle değilmiş ya bir anlat da öğrenelim bu kazın ayağı nasılmış. Anlatamazlar ama verilen sözlerin hep tersi var neden biliyor musunuz? Siz sandıkta iktidarı seçiyorsunuz zannediyoruz ama bilin ki iktidarı Ankara´da taksim ediyorlar. Vesayet odakları iktidara ortak oluyorlar, millete verdikleri sözü değil o vesayet odaklarına verdikleri sözleri tutuyorlar. Bize Cumhurbaşkanı seçtirmek istemediler hatırladınız mı? Seçemezsiniz. Öyle bir iddiada bulunuyorlar ki CHP´nin içinde dahi arasanız o vasıfta bir Cumhurbaşkanı adayı bulamazsınız. Ailesinde sakalı olan varsa Cumhurbaşkanı olmamalı. Hacı biri varsa o da olmamalı. İmam hatipli biri varsa o da olmamalı. Türkiye´de böyle bir aile olabilir mi sizce? Bu zihniyete ama biz teslim olmadık. 367 kararını verdiler, 27 Nisan e-bildirisini yayınladılar, yırtıp çöpe attık. Seçim kararı aldık, Anayasa´yı değiştirdik."

ÇAPSIZ İNSANLARLA TÜRKİYE´NİN YÖNETİMİNİ VAAT EDİYORLAR

Bakan Bekir Bozdağ, muhalefetin yönetilemez bir Türkiye vaat ettiğini belirterek, "İstikrarsızlık, zayıf bir iktidar vaat ediyorlar. Esasında yönetilmesi zor, yönetilemez bir Türkiye vaat ediyorlar. Lidersiz bir Türkiye vaat ediyorlar. Çapsız insanlarla, büyük Türkiye´nin yönetimini vaat ediyorlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye kime emanet edilebilir? Kılıçdaroğlu´na mı Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey´e mi? İkisi de ortada. Oyu ortada, hitabı ortada, karizması ortada, dirayeti ortada, cesareti ortada, hitabı ortada, yaptıkları ortada. Siz oğlunuzun, kızınınız, torunlarınızın, kendinizin, ilçenizin, ilinizin, ülkenizin geleceğini emanet etseniz kime emanet edersiniz?" diye sordu.

TÜRKİYE BİR HUZUR ADASIDIR

Türkiye'nin etrafının yangın yeri olduğunu ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte Ukrayna komşumuz ortada, İran komşumuz ortada, Suriye ortada. PKK, FETÖ, DHKPC bir sürü terör örgütünün de Türkiye´ye saldırıları var. Ama bütün bunların yanında Türkiye bugün bir huzur adasıdır. Bir istikrar bölgesidir. Bir barış bölgesidir. Bütün bu yangının içinde Türkiye'yi yangın yerine çevirmek isteyenlerin karşısında o nemrutların karşısında İbrahim'e cennete döndüren o su ne ise bugün Türkiye'nin huzur ve istikrarı tam da odur. Bütün bu yangınların Türkiye'ye girmesini engellemiştir. Sakın Erdoğan'a vermeyin Kılıçdaroğlu'na verin. Hepsi bilumum terör örgütleri PKK´sından, FETÖ´süne alfabede harf kalmadı hepsi hep beraber Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Batı eski batı vahşi batı hepsi Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Soruyorum Türkiye'nin menfaatine olduğu için mi bunlar Kılıçdaroğlu´nu destekliyor." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

