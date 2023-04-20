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Bakan Bozdağ: Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar

DHA

Bakan Bozdağ: Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar


Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Seçimler için 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için. Buradan söylüyorum; kim seçimde 'hile hurda var' diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uyduruyordur. Bahane uydurmayın" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa´nın Karaköprü semtindeki AK Parti irtibat bürosunun açılış etkinliğine katıldı. Partililere hitap eden Bakan Bozdağ, son günlerde muhalefetin seçim güvenliğine ilişkin konuşmalarını dile getirerek şöyle dedi:
"Son günlerde bakarsanız seçim güvenliği üzerinden tartışmalar tekrar tekrar alevlendirilmek isteniyor. Seçimde sanki 'Şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak, şu olacak, bu olacak' diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne fesat sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için, buradan söylüyorum. Kim seçimde 'Hile hurda falan filan var' diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uydurmaya, şimdiden seçime 24 gün kala başlamış demektir. Bahane uydurmayın. Sandıklarda seçimi partiler yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sadece organizasyonunu yapıyor, ihbar, şikayet, usulsüzlüğe dair itirazlar varsa bunları karara bağlıyor. Seçimi ise siyasi partilerin temsilcilerinin şahitliğinde ve onların eliyle Türkiye seçimlerini yapıyor. Bütün bu gerçeğe rağmen seçimler üzerinden şimdiden gölge düşürmeye çalışan kirli elleri buradan bir kez daha işaret etmek istedim."
'TÜRKİYE´NİN SEÇİMLERİ DÜNYANIN EN GÜVENİLİR SEÇİMLERİDİR'
Seçimlerin Türkiye'nin yaptığı en doğru işlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Bozdağ, "Dünyada da Türkiye'nin seçimlerinin dürüstlük, yasallık, meşruiyet içerisinde dosdoğru yapıldığına dair şimdiye kadar yerleşmiş bir kanaat vardır. Çok net söylüyorum. Türkiye'nin seçimleri, dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse bu dürüstçe, yasal çerçeve içerisinde, milletin şahitliğinde ve kendilerinin de imzalarıyla doğruluğu tescil edilen bu seçimlere gölge düşüremez" diye konuştu.
"ÜÇ HARFLİLERE MUHTAÇ KALMIŞ"
Kılıçdaroğlu'na basılacak mührün silinerek oyların Erdoğan'a sayılacağı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:
"Şimdi kalkmışlar efendim 'Kılıçdaroğlu'na mühür basacakmışsınız, o mühür silinecek Cumhurbaşkanımızın altında çıkacakmış' diyorlar. Bak şu yalancılara ya. Dünyada böyle bir teknik mi varmış? Nasıl oluyormuş bu iş? Müfteriler belli ki Kılıçdaroğlu'na oy bulamayınca oylarını e cinler uçurdu diye şimdiden bahane üretiyorlar. Bunlar üç harflilere muhtaç kalmış demek. Onun için Urfa´dan diyorum ki seçim Türkiye'de dürüstlük içinde, Anayasa ve yasalarımıza uygun biçimde bütün siyasi partilerin şahitliğinde imzasıyla tasdik edilerek müşahitlerin de gözetiminde aleni yapılan bir organizasyondur. YSK sadece organize eder itiraz ve şikayetleri karara bağlar. Yani bir sandıkta HDP'si, CHP'si, İYİ Parti'si, MHP'si, AK Parti'si bütün partiler anlaşabilir mi? Türkiye'de yüz binlerce sandık var. Bu kadar sandıkta çarptığınız zaman sandığın başında oturanlar 2 milyon civarında ayrı ilde, ayrı ilçede, ayrı mahallede, ayrı sandıkta, ayrı görüşte bu kadar insanın anlaşması fiilen mümkün mü? Onun için çok net söylüyorum; Türkiye'de seçimlerde hile hurda yapmak, fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Kimse yapamaz. Kim diyorsa yalanın şahını söylüyor. Kim başkaları yapıyor diyorsa o da iftira ediyor başkalarına. İftiraya sarılmayın."
'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞKANI ERDOĞAN OLACAK'
Bozdağ, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yüzyılın başkanı olacağını da dile getirerek, "Buradan da bir kez daha ilan ediyorum. Belli ki 6´lı masadaki 6´sı yetmedi, ilave ettikleri iki başkan yetmedi, belli ki Kandil yetmedi, FETÖ yetmedi, ABD yetmedi. Şimdi üç harflilere muhtaç hale geldiler. Ne yaparsanız yapın boş. Allah'ın izniyle değil 7 kişi, 9 kişi, dünya bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı yenemeyeceksiniz, yine Cumhurbaşkanımızı aziz milletimizin helal oylarıyla başkan yapacağız. 'Başkan yaptırmayacağız' diyenleri gördük, şimdi diyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın seçilen ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-04-20 16:29:07

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