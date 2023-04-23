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Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü

DHA

Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde havaya açılan ateşte başına kurşun isabet eden Abdullah Akçan (48) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Birecik´e bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğününde havaya açılan ateşte davetlilerden Abdullah Akçan´ın başına mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-04-23 14:18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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