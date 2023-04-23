Sünnet düğününde maganda kurşunuyla öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde havaya açılan ateşte başına kurşun isabet eden Abdullah Akçan (48) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik´e bağlı Şeker Mahallesi'nde meydana geldi. Sünnet düğününde havaya açılan ateşte davetlilerden Abdullah Akçan´ın başına mermi isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Akçan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, tabancayı ateşleyen kişinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-23 14:18:40



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