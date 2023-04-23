Şanlıurfa'da kavga; 2 yaralı

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Motosiklet satışı nedeniyle husumetli olup, dün tartışan iki grup, bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda karşılaştı. Taraflar birbirine girdi, kavga sırasında tüfekle ateş edildi. Kavgada İbrahim Demirkan (19) bıçaklanırken, ihbarla gelen polis uyarı ateşi açtı. Kavga sırasında yoldan geçen Mahmut Demirtaş (23) da silahla yaralandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-04-23 14:20:17



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