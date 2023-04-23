Şanlıurfaspor - Somaspor: 0-0

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepi, Mehmet Kağan Bingül, Burak Celep

ŞANLIURFASPOR: Aydın Feyyaz, Kemal Rüzgar (Dk. 69 Yakup Alkan), Doğancan (Dk. 69 Enes Olgun), Erkam, Mehmet Yiğit, Adem Eren (Dk. 46 Behlül), Semih, Mehmet Alp (Dk. 89 Mustafa), Mert Çapar (Dk. 62 Alpay Koçaklı), Barış

SOMASPOR: Muharrem Yavuzhan, Kadir, Oğuzhan, Ahmet Hakan (Dk. 55 Mücahit), Yusuf, Erdem (Dk. 63 Emre Atila), Eray, Enes Tayfun, Şener Kaya (Dk. 84 Ali), Emrecan (Dk. 84 Kadir Barış)

SARI KARTLAR: Barış, Mehmet Yiğit, (Şanlıurfaspor) Emrecan, (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 34´üncü hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Somaspor ile 0-0 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-04-23 19:08:07



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