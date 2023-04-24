Şanlıurfa´da iki ayrı kavga kamerada



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA ve Viranşehir ilçesinde çıkan iki ayrı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi´nde komşu iki iş yerinin sahipleri arasında çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Birbirlerine saldıran iki grubu, çevredekiler güçlükle ayırdı.

Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesinde ise komşu iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme tokat, taş ve sopayla saldırdığı kavga, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Her iki kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-24 12:25:22



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