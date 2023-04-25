Şanlıurfa'da, devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Bozova ilçesinde, fıstık bahçesinde devrilen traktörün sürücüsü Bedir Ekinci (43) hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Arıkök Mahallesi´nde meydana geldi. Fıstık bahçesinde Bedir Ekinci'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen nedenle devrildi. Ekinci, traktörün altında kaldı. Çevredeki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bedir Ekinci´nin cenazesi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-04-25 14:44:37
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