Freni boşalan kamyon 2 araca çarptı: 3 yaralı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, 2 araca çarptıktan sonra durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki 63 AFY 314 plakalı hafriyat kamyonu freni boşalınca önünde ilerleyen Mehmet Ş.´nin kullandığı 01 V 5300 plakalı kamyonet ile ve Hışman Y. idaresindeki 41 AFY 665 plakalı TIR´a çarparak durdu. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-26 15:11:17



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