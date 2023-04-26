Çiftçinin sürdüğü tarlada, toprağa gömülü 2 bidonda 40 kilo patlayıcı bulundu

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, tarlasını süren çiftçinin arazisinde, toprağa gömülü 40 kilo C4 plastik patlayıcı ele geçirildi.
Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırına 6 kilometre mesafedeki tarlasını süren çiftçinin traktörünün pulluğuna 2 plastik bidon takıldı. Çiftçinin ihbarıyla tarlaya gelen jandarma ekiplerinin incelemesinde toprağa gömülü bidonlarda, 40 kilo C4 plastik patlayıcı ile 15 metre uzunluğunda ateşleme fitili bulundu. Tarlaya ne zaman gömüldüğü bilinmeyen patlayıcı, inceleme sonrası kontrollü olarak imha edildi. Jandarma, patlayıcıyı araziye gömen kişi ya kişilerin belirlenip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-04-26 16:48:25
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