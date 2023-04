Bakan Bozdağ: Kadınlara inanmayan ilkel bir zihniyet vardı

Bir ay boyunca her gün zencefil yediğinizde vücudunuza ne olur?



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da 'Kadınlarla Buluşma Programı'na katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "AK Parti'den önce böyle güçlü kadın örgütleri olan, siyasal hareketin içerisinde kadınların etkin olduğu herhangi bir siyasi parti Şanlıurfa'da ya da Türkiye'de var mıydı? Yoktu. Çünkü kadınlara inanmayan, onlara farklı bakan ilkel bir zihniyet vardı" dedi.

Şanlıurfa´dan AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen 'Kadınlarla Buluşma Programı'na katıldı. Burada kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan Bakan Bozdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerin, Türkiye'nin önünün, ufkunun açılması ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına güçlü devam etmesi bakımından tarihi bir dönemeç noktası olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarlarında, kadın hakları konusunda büyük değişime imza atıldığını ifade eden Bakan Bozdağ, "Kadınların toplum hayatında, sosyal hayatta, kültürel hayatta, eğitim hayatında, istihdam hayatında, siyasi hayatımızda daha etkin olmasının önündeki engelleri bir bir kaldıran lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'den önce böyle güçlü kadın örgütleri olan, siyasal hareketin içerisinde kadınların etkin olduğu herhangi bir siyasi parti Şanlıurfa'da ya da Türkiye'de var mıydı? Yoktu. Çünkü kadınlara inanmayan, onlara farklı bakan ilkel bir zihniyet vardı. 14 Mayıs yeni bir bayram, bir demokrasi bayramı, milli irade bayramı olacaktır. Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını birlikte besmeleyle, tertemiz, 'Erdoğan, AK Parti' diyen oylarla başlatacağız. Şimdi o gün bayram ama o bayramı birileri farklı kutlayacak." diye konuştu.

'ŞAMPANYALI KUTLAMAYI ÇOK BEKLERSİNİZ'

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın seçimleri kaybetmesini, bazılarının şampanya içerek kutlamak istediğin ama bunun olmayacağını vurgulayarak, "İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi ne diyor? Diyor ki 'Erdoğan'ın kaybetmesi, Berlin'den Washington'a kadar çok sayıda başkentte şampanya patlatılarak kutlanacaktır.' Şimdi bakın, kim diyor? The Guardian gazetesinin eski dış politika şefi. 'Washington'dan Berlin'e kadar Erdoğan kaybederse şampanya ile kutlayacağız' diyor. Çok beklersiniz, çok. Şanlıurfalılar varken, aziz Türk milleti varken siz daha çok beklersiniz. Allah'ın izniyle, o gün Washington'dan Berlin'e kadar şampanyasını hazırlayıp bekleyenler olsun, ama temiz alınlarıyla seccadelerine kapanıp Allah'a şükreden ve millete teşekkür edenler de bayram edecektir. Bizim borcumuz milletimizedir, bizim minnetimiz milletimizedir. Milletimize olan minnetimizi ve borcumuzu daha çok çalışarak ödeyeceğiz" dedi.

'15 DEFADIR SEÇİMİ KAYBETTİLER'

Türkiye'de iktidar değil muhalefet sorununun olduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sorun 20 yılda iktidar olamamış, bir defa iktidar alternatifi olma umudunu taraftarlarına, millete vermemiş bir muhalefette midir, yoksa her seçimde milletten iktidar yetkisini almış, iktidar olmuş, başarmış, milletin dua ve desteğini yanına almış olan iktidarda mıdır? Sorun 15 seçimdir kaybedende midir, 15 seçimi kazananda mıdır? Hiç dönüp bakıyorlar mı, 15 seçimdir kaybediyor bu adam niye kaybediyor? Siz 15 seçimdir kaybedeni niye hala başınızda tutarsınız? Onu da anlamış değilim."

'BÜYÜK TASFİYELER OLACAK'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine değinen Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin muhalefet sorununu da siz çözeceksiniz. Çünkü 'Tarih yazacağız' diyenlerin tarihini siz yazacak, onları siyasi tarihe siz havale edeceksiniz. Türk siyasi hayatında genel başkan düzeyinde büyük tasfiyenin yaşanma sürecinin başlangıç günü olacaktır. O günün akşamından sonra pek çok siyasinin, genel başkanın 'Artık ben yokum' demek zorunda kalacağına hep beraber şahit olacağız. CHP'yi de diğer partileri de bu başarısız yöneticilerden siz kurtaracaksınız" açıklamasında bulundu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-04-27 18:50:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.