Engelli Emine Togg ile şehir turu attı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa´da seçim çalışmalarını sürdürürken yanına gelen fiziksel engelli Emine Dağ (17), Togg´u merak ettiğini söyledi. Bakan Dağ´ın talimatıyla Dağ, annesi ve kardeşiyle Togg ile şehir turu attı.
Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Batıkent Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürürken, yanına fiziksel engelli Emine Dağ geldi. Bozdağ´ın sohbet ettiği Emine Dağ, Togg´u çok merak ettiğini ve binmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Bakan Bozdağ, Dağ´ın bu isteğinin yerine getirilmesi için yanındakilere talimat verdi. Emine, annesi Fatma Dağ ve kardeşiyle birlikte Togg´a binerek şehir turu attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bozdağ'a teşekkür eden Fatma Dağ, kızının hayalinin gerçekleştiği için mutlu olduğunu söyledi.
Emine Dağ ise, "Sayın Cumhurbaşkanım TOGG ile güzel bir tur attım, güzel bir gezdim, tek hayalim külliyede sizi ziyaret etmek" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-04-28 13:06:04
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