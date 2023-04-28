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Bakan Bozdağ: Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez

DHA

Bakan Bozdağ: Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez


Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu kadar destek açıklamalarının arkasında, altında, üstünde, yanında bir şey yok mu? Var. Öyleyse alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçin. Bir yandan 'Terörün gölgesi olursa biz oradan kalkarız' diyor, öbür yandan gölge mölge değil terör hakim oluyor. Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez. Türkiye'nin geleceğini ABD, AB ve başka bazı uluslararası örgütler, karanlık çevreler değil, Şanlıurfalıların helal ve temiz oyları belirleyecektir" dedi.
Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim çalışmaları kapsamında esnafla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, tarihi hanlar bölgesinde esnafla birlikte dua etti, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği trambüs seferlerinin başlatılması törenine katıldı. Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 20 yılda Türkiye´nin ulaşımda çığır açtığını belirtti. Türkiye'nin kriz, kaos, kavga, zayıf iktidar, istikrarsızlık ile yönetilemeyeceğini dile getiren Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:
"İYİ Parti'ye de diğerlerine de soruyorum, 'Terörün gölgesi olan yerde biz olmayız' diyordunuz. Gelecek Partisi, CHP, hepsi, 'Teröre lanet olsun' diyorlar. Soruyorum, Kandil'in eli kanlı teröristleri Kılıçdaroğlu'nu destekleme ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirme açıklaması yaptı. FETÖ terör örgütü, aynı açıklamaları yapıyor. Diğer terör örgütlerinin tamamı da aynı açıklamaları yapıyor. Biraz önce haberlere de yansıdı, orada da görüyoruz ki bir açıklama yaptılar, Emek ve Özgürlük İttifakı; 'Biz, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı açıklıyoruz' dediler. Arkasından da 'Herkesi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyoruz' diye çağrıda bulundular. Önce aday çıkarmadılar, şimdi de kararlarını açıkladılar. ABD´li Biden, zaten başkan olmadan önce benzer açıklama yapmıştı. Şimdi AB'nin bazı ülkeleri de bu konuda açıklamalar yapıyor. Hatta bazı basın yayın organları, eli kalem tutan, ağzı laf yapan muhalefet edecekler için ilan verdiler, eleman aldılar. Şimdi de HDP, Yeşil Sol Parti ve diğer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde olan herkes 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz' diyor. O zaman sormak bizim hakkımız değil mi? Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor? Bu terör örgütlerine destek verenler sizi niye destekliyor? Türkiye'nin zayıflamasını isteyen, zayıf ve güçsüz Türkiye isteyen yabancı ülkeler sizi niye destekliyor? Onlarla ne konuştunuz? Onlara bir söz verdiyseniz, hangi sözleri verdiniz? Taahhütleriniz varsa, hangi taahhütleri verdiniz? Çıkın açıklayın. Bu kadar destek açıklamalarının arkasında, altında, üstünde, yanında bir şey yok mu? Var. Öyleyse alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçin. Bir yandan 'Terörün gölgesi olursa biz oradan kalkarız' diyor, öbür yandan gölge mölge değil terör hakim oluyor. 'Bizi bunlarla bizi kimse yan yana koyamaz' diyorlardı, şimdi yaptıkları ortada. Bunun altındaki hesabı, niyeti görmek buna göre Türkiye'nin istikametini çizmek Şanlıurfalıların elindedir. Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez. Türkiye'nin geleceğini ABD, AB ve başka bazı uluslararası örgütler, karanlık çevreler değil, Şanlıurfalıların helal ve temiz oyları belirleyecektir."
Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından kurdele keserek hizmette giren trambüsleri bir süre kullandı.
CUMHURBAŞKANI TELEFON İLE HİTAP ETTİ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ticaret Borsası'nda muhtarlar ve kanaat önderleri ile düzenlenen toplantıya da katıldı. Bakan Bozdağ burada muhtarlar ve kanat önderleri ile görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Muhtarlar ve kanaat önderlerine seslenen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-04-28 17:18:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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