Şanlıurfa'da okulu basıp, tüfekle 3 kişiyi yaralayan lise öğrencisi tutuklandı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, sigara içtiği için kendisini uyaran müdür yardımcısı ile tartışması sonucu 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayarak, gözaltına alınan lise öğrencisi İsa D., (16) tutuklandı.

Ulubağ Mahallesi'ndeki Özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 11'inci sınıf öğrencisi İsa D., okul bahçesine sigara içerek, gelmesine karşı çıkan okul müdür yardımcısı Suat A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İsa D., evine gidip, pompalı tüfeği alarak okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan İsa D., öğrencilerin korku dolu bakışları arasında müdür yardımcısı S.A., okulun güvenlik görevlisi G.M ve öğrencilerden H.A'yi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İsa D.´nin ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerince tüfekle birlikte gözaltına alınan İsa D., Çocuk Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece `kasten yaralama´ suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-04-28 22:15:37



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