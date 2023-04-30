Karbel Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Miraç Berk Kölemen, Ahmet Tolga Tomar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Berat Burak, Muhammed Raşit, Fatih, Samet (Dk. 89 Selim Şahin), Yavuz Koç (Dk. 71 Muhammed Öztürk), İbrahim Halil (DK. 71 Emirhan), Halil Yılmaz, Emre Fırtına, Mücahit, Emre Yıldırım
BELEDİYE KÜTAHYASPOR: Hasan Erdinç, Niyazi, Muhammed Enes (Dk. 81 Bilal), Ali Kemal (Dk. 89 Emrah Dağ), Ekrem, Talha (Dk. 81 Berkant), Gökhan, Eyüp, Onur, Yusuf (Dk. 71 Can Muhammed),
GOLLER: Dk. 71 (P) Talha (Belediye Kütahyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Fırtına, (Karbel Karaköprüspor)
TFF 3'üncü Lig 31´inci hafta karşılamasında Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-04-30 17:03:06
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