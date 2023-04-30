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Suriye´nin Tel Abyad kentinde, güvenlik güçlerince PKK/PYD terör örgütünün Türkiye´de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 2 polis memuru ile 1 Suriye yerel polisi şehit oldu, 4´ü yerel 7´si Türk 11 polis ise yaralandı.DHA-Gündem Türkiye-Şanlıurfa

2023-04-30 17:44:51



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