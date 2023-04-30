Suriye'nin Tel Abyad kentinde patlama: 2 polis şehit



ŞANLIURFA, (DHA)SURİYE'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/PYD'nin bombalı eylemlerde kullanmak üzere hazırlandığı patlayıcıların bulunup, imha edilmesinde sırasında yaşanan patlamada 2 Türk ile 1 Suriyeli yerel polis şehit oldu, 7'si Türk 11 polis de yaralandı.

Türkiye ile Suriye yerel polisi, terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye'de bombalı eylem düzenleyeceği, bu eylemlerde kullanılacak patlayıcıların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad'da bulunduğu istihbaratı sonrası çalışma başlattı. Belirlenen adreste yapılan aramada, terör örgütüne ait patlayıcılar bulundu. Patlayıcıların imha edilmesi sırasında, öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Şiddet patlamada 2 Türk polisi ile 1 yerel polis, şehit oldu. 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı. Yaralılar, bölgeden tahliye edilip, Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan açıklamada, "Akçakale sorumluluk bölgesinde bulunan Tel Abyad bölgesi polis noktasında yapılan arama-tarama çalışmalarında; PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında; 2 polis memurumuz şehit olmuştur, 1 yerel polis memuru şehit olmuştur. 4'ü yerel olmak üzere 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" denildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Hasan KIRMIZITAŞ

2023-04-30 17:53:10



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