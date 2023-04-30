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Bakan Koca: Suriye Tel Abyad´da meydana gelen patlamada Özel Harekat'a mensup iki polisimiz şehit oldu, yedi polisimiz de yaralandı. Yaralılar, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Şanlıurfa´ya nakledilmiştir.DHA-Gündem Türkiye-Şanlıurfa

2023-04-30 21:50:43



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