Bakan Bozdağ: LGBT´yi meşrulaştırma gayretinde olanlar var

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'de aileyi korumayı en önemli meselelerin başında gördüklerini belirterek "Şimdi bakın LGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanlar var" dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partisinin Eyyübiye Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Burada toplanan partililere hitap eden Bakan Bozdağ, Şanlıurfa'nın haklarını arayacağını, kentin bir avukatı gibi çalışacağını söyledi. Şanlıurfa´nın sorunlarının başında elektrik meselesinin geldiğini ifade eden Bakan Bozdağ şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, 'Bütün kırsalı şehir şebeke suyuna kavuşturacağımız müjdesini ver' dedi. Bu müjdeyi tekrarlıyorum. Yarın DSİ'den yetkililer buradalar ve hızlıca başlıyoruz. Besmelemizi çektik, arkasını getireceğiz. Kısa zaman içerisinde şehir şebeke suyu en ücra mezraya kadar ulaşacak. Kuyulara kilit vuracağız, kuyuları kapatacağız. Kuyudan içme suyu dönemini Şanlıurfa'nın her mahallesi için sona erdireceğiz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız, artık Şanlıurfa'daki elektrik meselesini, kendi kendine yeten, kendi enerjisini üreten bir Şanlıurfa'yı oluşturarak çözeceğimizi ifade etti. Yeni dönemde enerjiyi sorun olmaktan çıkaran adımı atacağız." dedi.

İŞÇİLERİN 1 MAYIS BAYRAMINI KUTLADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçilerin bayramını kutlayan Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti:

"Daha önce işçilerimize hor bakan bir zihniyeti tasfiye ettik. İşçi olan kardeşlerim bilir, eskiden emekli olanlar daha iyi bilir. Hem kamu işçileri, hem özel sektör işçileri sözleşme yoksa ne özel hastaneye gidebilirdi, ne devlet hastanesine gidebilirdi. SSK Dispanserinde ya da Ankara Etlik, Dışkapı SSK Hastanesi'nde tedavi olurdu. Dilediği eczaneden hakkı yok. Bir ülke düşünün, işçi kardeşim sağlık primini ödüyor ama reçete yazdırıp eczaneden gidip ilacını alamıyordu. Bunun aksini kimse söyleyemez. Biz ne yaptık? Sağlık primini ödeyen işçi kardeşimizi, cumhurbaşkanı, vekil, birim amirleri, memurlar kimin sağlık güvencesi ne ise aynı hale getirdik. Bütün hastanelerin kapısını işçilere biz açtık. Biz geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. Şimdi 8 bin 500 lira. Yeter mi? Yetmez. Daha da iyi olması lazım ama ülkemiz daha iyi oldukça onlara vereceğimiz imkanlar daha da artacaktır."

'AILEYİ KORUMAK, EN ÖNEMLI MESELELERIMIZIN BAŞINDADIR'

Türkiye'de aileyi korumalı, aileyi geliştirmeyi, ailenin geleceğini güçlü kılmayı en önemli mesele kabul ettiklerini vurgulayan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Hem uyuşturucuyla mücadele etmek, hem terörle mücadele etmek, gençlerimizin uyuşturucu baronlarının, terör baronlarının ağına düşmesini önlemek hem de aileyi her türlü sapkınlığa ve sapık akımlara karşı korumak Şanlıurfa'yı korumaktır, Türkiye'yi korumaktır, Türk milletini, aziz milletimizi korumaktır. Biz biliyorsunuz başörtüsüyle ilgili gündeme gelen kanun değişikliğine karşı dedik ki 'Gelin anayasaya koyalım ama yanına da aileyi de koruyan ve onları da geleceğe daha güçlü taşıyan düzenleme koyalım.' Çünkü aile tehdit altında olduğu sürece sıhhatli hiçbir şey olamaz. Şimdi bakın LGBT'yi, pek çok sapkınlığı meşrulaştırmak, normalleştirmek, milletin tutum ve davranışlarını bu konuda ayrı ayrı yönlere çekmek için nice gayretlerin içerisinde olanlar var. Çok net söylüyorum, Türk ailesini, bizim aile yapımızı, milletimizi, devletimizi sapkınlıklara karşı korumak elbette devleti yönetenlerin görevidir. Öyleyse sapkınlıkları da hak ve hürriyet ekseninde değerlendirmek, hak ve hürriyeti doğru anlamamaktır. Toplumun her bir ferdini, olumsuzluklara karşı, sapkın ve sapık anlayışlara karşı korumak devletlerin ve devleti yönetenlerin asli vazifesidir. Türkiye, yeni dönemde bu konuları çok tartışacaktır, şimdiden de tartışıyor. Onun için Türkiye'nin geleceğine dair karar verirken, ailemizin, ailelerimizin, gençlerimizin, insanımızın karşı karşıya kaldığı bu tehditleri de gözden ırak tutmamak lazım. Aziz milletimiz de gözden ırak tutmayacaktır. Bu noktada da duruşunu Türkiye'ye ve dünyaya en güçlü şekilde ilan edecektir."

DUVAR YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, açılışını yaptığı seçim irtibat bürosundan ayrılırken, açılışı yapılan sokağa 'Adalet Saray´da değil sokakta hızlı' yazıldığı görüldü. Polis, yazıyı yazanları tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-01 18:58:05



