Parktaki 2 çocuğu dövüp, bıçakladıktan sonra cep telefonlarını gasbettiler

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 3 şüphelinin, parkta oturan 2 çocuğu dövüp, bacaklarından bıçaklayıp, cep telefonlarını gasbettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin parkında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, parkta oturan 2 çocuğun yanına gelip cep telefonlarını istedi. Telefonlarını vermeyen çocuklarla şüpheliler arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, çocukların elindeki cep telefonlarını zorla almaya çalıştı. Şüpheliler, kendilerine karşı koyan çocukları dövüp bacaklarından bıçaklayıp cep telefonlarını gasbederek kaçtı. Yaşananlar, olay yerindeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-02 16:57:55



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