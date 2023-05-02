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Parktaki 2 çocuğu dövüp, bıçakladıktan sonra cep telefonlarını gasbettiler

DHA

Parktaki 2 çocuğu dövüp, bıçakladıktan sonra cep telefonlarını gasbettiler


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 3 şüphelinin, parkta oturan 2 çocuğu dövüp, bacaklarından bıçaklayıp, cep telefonlarını gasbettiği anlar kameraya yansıdı.
Olay, Atatürk Bulvarı'ndaki alışveriş merkezinin parkında meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi, parkta oturan 2 çocuğun yanına gelip cep telefonlarını istedi. Telefonlarını vermeyen çocuklarla şüpheliler arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, çocukların elindeki cep telefonlarını zorla almaya çalıştı. Şüpheliler, kendilerine karşı koyan çocukları dövüp bacaklarından bıçaklayıp cep telefonlarını gasbederek kaçtı. Yaşananlar, olay yerindeki kişilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-05-02 16:57:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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