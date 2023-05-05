Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren Hakan, boğuldu



Hadi KURT/ AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, serinlemek için yağmur sularının oluşturduğu gölete giren Hakan Aykol (9), boğuldu.

Olay, öğleden sonra ilçe merkezinin Suriye sınırına yakın bir noktada meydana geldi. Hakan Aykol, iddiaya göre arkadaşları ile birlikte yağmur sularının oluşturduğu gölete girdi. Serinlemek için suya giren çocuk, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun sudan cansız bedenini çıkardı. Bu sırada olayı duyarak bölgeye gelen yakınları da küçük çocuğun ölüm haberi ile gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Akçakale Hadi KURT

2023-05-05 20:10:33



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