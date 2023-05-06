Düğüne gidenlerin otomobili kanala uçtu; 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 1 kişi de suda kayboldu.

Üçdirek Mahallesi'nde düğüne giden 4 kişinin içinde bulunduğu, Kerim Yılmaz'ın kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Sürücü Yılmaz kendi imkanları ile yaralı kurtulurken, diğer 3 kişi suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı çalışmayla Nadide ile Gülcan Yılmaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Şevket Baykuş'u arama çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-06 17:54:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.