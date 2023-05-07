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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu; baba kurtuldu, 4 çocuğu öldü, anne ve 1 çocuğu kayıp (2)

DHA

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu; baba kurtuldu, 4 çocuğu öldü, anne ve 1 çocuğu kayıp (2)


4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor.
4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ GÖZYAŞLARIYLA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Öte yandan, gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL
2023-05-07 00:46:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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