4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIŞanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin (1) için ise çalışmalar sürdürülüyor.4 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ GÖZYAŞLARIYLA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDIÖte yandan, gözyaşlarının sel olduğu kazada yaşamını yitiren 4 kardeşin cansız bedeni, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü
---------------------------
-Arama kurtarma çalışmaları
-Sulama kanalından çıkarılan cesetlerin ambulansa taşınması
-Sulama kanalına uçan araçın çıkarılması
-genel ve detaylarHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA DHA
DHA-Gündem Türkiye-Şanlıurfa
2023-05-07 00:55:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.