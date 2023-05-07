Şanlıurfaspor - Bursaspor: 4-1

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepi, Mehmet Kağan Bingül, Burak Celep

ŞANLIURFASPOR: Aydın Feyyaz, Kemal Rüzgar (Dk. 83 Yakup Alkan), Doğancan (Dk. 74 Alpay) Erkam (Dk. 82 Enes Olgun), Abdulsamet, Mehmet Yiğit, Semih, Mehmet Alp (Dk. 74 Behlül), Mert, Mustafa Durak (Dk. 52 Cumali), Barış Gök

BURSA SPOR: Canberk Furkan (Dk. 58 Abdullah Tazgel), Kubilay (Dk. 64 Mustafa Genç), Hasan, Berat (Dk. 58 Emre), Enver, Ertuğrul, Çağatay (Dk. 70 Melih), Barış Dalkıran, Baran, Hamza (Dk. 58 Ömer),

GOLLER: Dk. 12 Mert, Dk. 15 Kemal Rüzgar, Dk. 52 Mehmet Yiğit, Dk. 89 Yakup Alkan, (Şanlıurfaspor), Dk. 23 Berat, (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, (Şanlıurfaspor) Baran (Bursaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´un 36´ıncı haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor´u 4-1 yendi.

12'nci dakikada Semih´in pasında kale önünde topla buluşan Mert topa güzel kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0.

15'inci dakikada Semih'in pasıyla topu alan Kemal Rüzgar, meşin yuvarlağı sert vuruşuyla filelere buluşturdu: 2-0.

23'üncü dakikada kaleciyle baş başa kalan Berat, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

52'nci dakikada Barış´ın pasında kale önünde topla buluşan Mehmet Yiğit meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

89'uncu dakikada Barış´ın pasında kale önünde topla buluşan Yakup Alkan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-05-07 17:21:48



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