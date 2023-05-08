HDP´li Sancar: İmamoğlu´nun mitingine yapılan saldırı provokasyondur



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da Yeşil Sol Parti'nin mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Erzurum´da İmamoğlu´nun mitingine yapılan saldırının provokasyon olduğunu söyledi.

Şanlıurfa´da Yeşi Sol Parti tarafından miting düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitinge gelenler, polis noktasında üst araması yapıldıktan sonra alana alındı.

Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayısta herkesin sandığa gidip oy kullanmasını istedi.

Erzurum´da bir grubun taşlı saldırısına uğrayan Ekrem İmamoğlu´na geçmiş olsun dileginde bulunan Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün Erzurum´da olanları gördünüz. Erzurum´da Ekrem İmamoğlu´nun mitingine yapılan saldırı bir provokasyondur. Bu iktidarın organize bir saldırısıdır. Dün Tarsus´ta seçim aracımıza saldırı yapıldı. Bu toplumda tedirginlik yaratıp, insanlar seçim mitinglerini yapmasınlar, mücadeleden vazgeçsinler, sandığa gitmesinler istiyorlar. Ama bu halk asla provokasyonlara prim vermez, tezgahları boşa çıkaracak. Bu yol demokrasinin yoludur. Kararlılıkla yürüyeceğiz bütün tezgahları ve provokasyonları boşa çıkaracağız"dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-08 17:57:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.