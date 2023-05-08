Şanlıurfa´da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu; arkadaşı ise aranıyor



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da 4 gün önce kaybolan lise öğrencisi Ahmet Serhat Kurt´un (14) cesedi sulama kanalında buldu. Ölen Kurt´la birlikte kayıp olan Mehmet Fırat Tunç´un (14) da kanalda boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa´da geçen cuma günü Zeytin Dalı Kampusü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Serhat Kurt ile Mehmet Fırat Tunç okul çıkışından sonra evlerine dönmedi.Çocuklarına ulaşamayan aileler polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen kayıp çocuklarına ulaşamayan aileler, son olarak okul bölgesi yakınındaki Karşıyaka Mahallesi´nden geçen DSİ´ye ait sulama kanalı kenarında arama çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada sulama kanalında fark edilen şüpheli cismin bulunması için kanal suyu kesildi. İhbarla bölgeye sevk edilen su altı arama kurtarma ekipleri, kanalda yaptıkları aramada kayıp Ahmet Serhat Kurt´un cansız cesedine ulaştı. Kurt´un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekipler, Kurt ile birlikte 4 gündür kayıp olan Mehmet Fırat Tunç´un da sulama kanalında olabileceği ihtimali üzerine sualtı dalgıç polislerince çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-08 20:30:42



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