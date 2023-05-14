Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, kameraya yansıdı.
Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga kameraya yansıdı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-05-14 14:10:41
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