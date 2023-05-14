Sandık başında `toplu oy kullanımı´ kavgaları



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesinde İYİ Parti sandık kurulu üyesi, toplu oy kullanmak isteyen gruba itiraz edince üzerine kaynar su döktükleri suçlamasıyla şikayetçi oldu. Bir başka mahallede ise toplu oy kullanmak istedikleri öne sürülenler ile bu duruma itiraz eden CHP ve HDP sandık kurulu üyeleri arasında kavga çıktı.

Akçakale ilçesine bağlı Kardeşler Mahallesi´nde toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerini uyaran CHP ve HDP´li sandık görevlilerine tehditte bulunarak tekme-tokat vurdu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gündaş Mahallesi´nde ise toplu oy kullanmak istediği belirtilen grup, kendilerine engel olmak isteyen İYİ Parti sandık kurulu üyesi Fettullah Işıkakdoğan´ın üzerine kaynar su döktü. Karın bölgesinde yanık oluşan Işıkakdoğan, Akçakale Devlet Hastanesi´nden rapor alarak şikayetçi oldu.

Blok oy kullanılmasına karşı çıkan CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na bağlı İl Hukuk Komisyonu üyesi Ronahi Paydaş, kendilerinin de saldırıya uğradığını söyledi. Paydaş, sandık görevlilerinin tedaviye alındığını ve konuya ilişkin İlçe Seçim Kurulu´na suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

PUSULALARA TOPLU MÜHÜR VURDU

Oy kullanma işlemlerinin sürdüğü kentte çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir kişinin toplu şekilde oy pusulalarında Cumhur İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğu görüldü. Görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-14 16:42:06



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