Şehidin anne ve babası, acı haberi Şırnak yolunda aldı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞIRNAK´ta PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik´in (28) Şanlıurfa´nın Bozova ilçesindeki babaevine ateş düştü. Mayik´in anne ve babasının, acı haberi, oğullarının yaralandığını öğrenip Şırnak´a giderken yolda aldıkları belirtildi.

PKK´lı teröristlerle girilen çatışmada oğulları Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik´ın yaralandığını öğrenen Mahmut ve Naime Mayik çifti, Şırnak´a gitmek için yola çıktı. Ancak yolda oğullarının şehadet haberini alan Mayik çifti, Şanlıurfa´nın Bozova ilçesindeki evlerine geri döndü. Çift gözyaşlarına boğulurken, fenalaşan Mayik'ın yakınlarına ise sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Aslen Adıyaman'ın Samsat nüfusuna kayıtlı olan ve bir ay önce izne geldiği öğrenilen Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayik'in yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2023-05-16 16:13:16



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